«Газель» с детьми перевернулась в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/f84e61ac-126f-11eb-8823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пассажирская «Газель» с детьми перевернулась после столкновения с легковым авто в Петербурге. ДТП произошло на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская во Фрунзенском районе города.

В «Газель», которую вёл 50-летний мужчина, врезалась Skoda Octavia, которой управляла 48-летняя женщина, микроавтобус рухнул набок. В результате происшествия пострадали водитель и четверо детей в микроавтобусе, сообщает KP.RU.

Самому младшему из пострадавших — семь лет, старшему — 15, это три мальчика и одна девочка. Все дети отделались лёгкими травмами. Сопровождала детей воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

По факту ДТП организована проверка. Водителя «Газели» с переломом ключицы госпитализировали в больницу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский автобус, в котором находилось 45 пассажиров, опрокинулся в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате аварии пострадали 14 человек.