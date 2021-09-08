Газ-разрушитель: что известно о взрывах домов в Ногинске и Екатеринбурге

Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв в пятиэтажном доме. Погибли два человека, до 30 квартир разрушены. Власти по традиции называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси». В этот же день взрыв, предположительно прогремевший по той же причине, случился в одной из квартир девятиэтажного дома в Екатеринбурге — там пострадал один человек. Подробности — в материале NEWS.ru.

Ногинск

Взрыв в доме № 9а по улице 28 Июня в Ногинске произошёл около семи утра. В результате обрушились второй, третий и частично четвёртый этажи. Судя по снимкам с места происшествия, взрывная волна выбила несколько внешних панелей здания, разрушив десятки квартир, по разным оценкам от 24 до 30, наиболее сильно пострадали восемь жилых помещений. По словам очевидцев, случился демонтаж конструкций здания с первого по пятый этаж, а «угол дома держится только на одной внешней плите».

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По данным СК, два человека погибли, тело одного из них извлекли из-под руин. В МЧС добавили , что пострадали девять человек, в том числе два ребёнка. Шесть жителей госпитализированы.

Для жильцов развёрнут пункт временного размещения на базе детского сада № 2, где разместили 81 взрослого и 18 детей. На месте работают психологи центра экстренной психологической помощи. Туда же прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, чтобы встретиться с пострадавшими и проконтролировать ход спасательных работ.

Как сообщает управление СК по Московской области, причиной инцидента стал «хлопок бытового газа», заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства, — заявляют в ведомстве.

По некоторым данным, взрыв случился из-за того, что жильцы дома включили на ночь газовое оборудование, чтобы согреться, потому что отопительный сезон ещё не наступил, а температура воздуха в столичном регионе опускались ниже климатической нормы.

Как сообщают в управлении ЖКХ администрации Богородского городского округа, последняя плановая проверка газового оборудования в доме проводилась в конце мая, тогда якобы не было выявлено никаких нарушений.

Как пишет Readovka, управляющая компания, обслуживающая дом в Ногинске, три года назад «смогла уйти от ответственности» после того, как три года назад в своих квартирах задохнулись две семьи — среди погибших было трое детей. Проверка показала, что в доме были проблемы с обслуживанием вентиляционных каналов, однако виновными стали подрядчики.

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По данным Mash, жильцов одного из подъездов дома, расположенного рядом с тем, что пострадал от взрыва, готовят к эвакуации. Им велели покинуть квартиры и взять с собой документы и вещи.

Екатеринбург

Взрыв в Екатеринбурге газ взорвался в одной из квартир на первом этаже дома по улице Индустрии, 57/2. В МЧС заявили, что разрушений несущих конструкций здания нет.

По данным прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло 8 сентября в 11:22 (9:22 мск). Ведомство начало проверку.

Пострадал жилец данной квартиры, который был госпитализирован в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи, — заявили в надзорном ведомстве.

Рассматриваются различные версии о причинах взрыва, сообщили в прокуратуре, подчеркнув, что в ходе проверки «будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации дома», а также «установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования».

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Между тем, в компании «Газтехсервис», которая обслуживает дом, сообщили что в этом году они ещё не обследовали оборудование в здании.

В последний раз обследовали в 2020 году. У нас теперь каждый собственник заключает договор отдельно сам на свое газовое оборудование. Многие отказываются. В прошлом году ходили по квартирам, многие жильцы говорили — не надо. По закону они имеют право заключить договор с любой газовой компанией. Поэтому оборудование внутридомовое мы обследовали, всё было в порядке, а во многие квартиры попасть не смогли, — пояснили газовики.

Между тем, одна из местных жительниц сообщила журналистам, что в квартире, где случился взрыв, якобы жил «обыкновенный наркоман», на которого неоднократно жаловались в полицию. Со слов женщины, хозяин квартиры всю последнюю ночь «гонял» свою мать, которая кричала и просила помочь.

По некоторым данным, взрыв мог стать следствием попытки суицида, предпринятой хозяином квартиры — 30-летним Сергеем Кузнецовым. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Он находится на искусственной вентиляции лёгких, в ожоговом шоке.

Как сообщает МЧС, принято решение о возвращении эвакуированных жителей в квартиры. При этом, матери пострадавшего предложили «жилое помещение из маневренного фонда, но она от него отказалась».

«Жутко опасно»

Трагедии со взрывом бытового газа в многоквартирных домах российских городов происходят с пугающей регулярностью. В интервью NEWS.ru заслуженный архитектор РФ Андрей Анисимов заявил, что это связано с изношенностью сетей, а также самовольными «реконструкциями».

Износ инженерных сетей колоссальный. К тому же, в домах, построенных со времён Хрущёва, они были сделаны не очень качественно. А второе — это самовольное вмешательство, которое практически везде практикуется. Самая элементарная вещь, с которой я сталкивался, — это когда пользователи устанавливают шланги, не предназначенные для газа, и возникают проблемы, — заявил Анисимов.

Эксперт уверен, что «газ вообще надо выводить из жилого фонда, потому что это прошлый век». Он объяснил свою позицию тем, что данный вид энергоресурса в многоквартирных домах является «жутко вредным и жутко опасным». Поэтому, считает архитектор, следует модернизировать коммунальные сети с переходом на электрооборудование.