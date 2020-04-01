Фура, перевозившая туалетную бумагу, загорелась в Техасе

Молодой водитель грузовика, перевозивший груз с туалетной бумагой, заснул за рулём и врезался в ограждение.
Инцидент произошёл в городе Даллас, штат Техас, США. От столкновения с дорожным ограждением фура загорелась,
Пожарные, прибывшие на место, тушили возгорание два часа.
Отмечается, что во время происшествия образовалась большая пробка на этом участке дороге, так как горящий груз раскатился в разные стороны на проезжей части.
В кабине грузовика находились 18-летний водитель и собака. Они получили травмы.
Toilet paper burns on the highway after lorry crash in Texas— The Independent (@Independent)
pic.twitter.com/9HsWoVlpDZ April 1, 2020
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