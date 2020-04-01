Фура, перевозившая туалетную бумагу, загорелась в Техасе

https://static.news.ru/photo/b157abbc-7460-11ea-8147-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter

Молодой водитель грузовика, перевозивший груз с туалетной бумагой, заснул за рулём и врезался в ограждение.

Инцидент произошёл в городе Даллас, штат Техас, США. От столкновения с дорожным ограждением фура загорелась, сообщает Reuters.

Пожарные, прибывшие на место, тушили возгорание два часа.

Отмечается, что во время происшествия образовалась большая пробка на этом участке дороге, так как горящий груз раскатился в разные стороны на проезжей части.

В кабине грузовика находились 18-летний водитель и собака. Они получили травмы.

Toilet paper burns on the highway after lorry crash in Texas pic.twitter.com/9HsWoVlpDZ — The Independent (@Independent) April 1, 2020

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