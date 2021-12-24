ФСБ задержала блогера, назвавшего ветерана «вытераном» и «хероем»

Сотрудники смоленского управления ФСБ задержали до выяснения обстоятельств жителя города Сафоново Алексея Червякова. Он является создателем группы «Сафоновские ведомости» и активным участником других смоленских пабликов. Поводом для задержания послужили комментарии пользователя к посту в группе «Подслушано Смоленск», в котором он раскритиковал проект, созданный при поддержке Фонда президентских грантов, передаёт «Коммерсант».

Недовольство Червякова было вызвано проектом по созданию на фасаде городской школы № 22 граффити с портретом ветерана, артиллериста-зенитчика Виктора Васильевича Якунина. Об этом 16 ноября в паблике появился соответствующий пост. Мнения разделились: часть комментаторов одобрила инициативу, другим не понравилось художественное исполнение портрета, третьим — тематика изображения.

Алексей Червяков в грубой форме поинтересовался, что даст школе такое изображение, а также исказил слова «герой» и «ветеран», заменив на «хероя» и «вытерана». Мужчина раскритиковал правительство России и высказал мнение о вредности «культа войны» в стране. После этого СКР по Смоленской области возбудил уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил темы, о которых нельзя шутить в России. Среди них оказались главным образом темы религии и Великой Отечественной войны. Представитель Кремля также уточнил, что подобные вещи для России — это святое. По его словам, недопустимо смеяться над героическими, но тяжёлыми для российской истории фактами.