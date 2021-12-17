Песков назвал недопустимые темы для шуток в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что не пользуется сетью Интернет из-за нехватки времени. Об этом он сказал в ходе юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, передаёт РИА Новости.

Да мне некогда туда заглянуть, — цитирует его агентство. Таким образом Путин отреагировал на предложение зайти в Интернет, чтобы убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли. Ранее...