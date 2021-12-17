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Песков назвал недопустимые темы для шуток в России

Песков заявил о недопустимости в России шуток о религии и Великой Отечественной войне
20:09, 17 декабря 2021
Песков назвал недопустимые темы для шуток в России Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал темы, о которых нельзя шутить в России. Среди них оказались главным образом темы религии и Великой Отечественной войны. Представитель Кремля, отвечая в эфире RTVI на вопрос журналистки Тины Канделаки, также уточнил, что подобные вещи для России — это святое. По его словам, недопустимо смеяться над героическими, но тяжёлыми для российской истории фактами.

В России нельзя шутить над подобными вещами. Люди очень трепетно относятся к таким шуткам, болезненно воспринимая смех в отношении столь важных для них ценностей. И это совсем другое измерение — там нет места юмору,отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о шутках в аппаратной на прямой линии Владимира Путина по поводу инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Поводом для юмора стал номер самолёта, озвученный российским президентом. Присутствующие в кабинете пошутили, что Путин назовёт паспортные данные пилота.

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