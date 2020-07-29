ФСБ задержала террористов, которые готовились убивать силовиков в России

https://static.news.ru/photo/5f3b6034-d19a-11ea-882a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали сторонников запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они планировали убийства российских военных и представителей правоохранительных органов.

Предполагаемыми преступниками оказались выходцы из одной из республик Средней Азии, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Они планировали совершить теракты, а затем выехать на Ближний Восток.

Задержанные причастны к финансированию ИГ. Также их проверяют на пропаганду терроризма и вербовку россиян в состав запрещённых структур.

Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию Ближневосточного региона для участия в МТО, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что 27 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в месте массового пребывания людей в Москве. Приверженец террористов, который являлся уроженцем Центральной Азии, планировал устроить массовый расстрел.