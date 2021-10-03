ФСБ задержала членов террористической группировки, занимавшихся вербовкой

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность запрещённой в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве. Задержаны два предводителя и шестеро участников группировки. Установлено, что члены организации занимались пропагандой запрещённых материалов и внедряли террористическую идеологию, пишет ТАСС.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Задержаны два главаря и шесть её активных участников, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, члены группировки вели антиконституционную деятельность, направленную на разрушение институтов светского общества и силовое свержение власти. Участники проводили тайные собрания, на которых распространяли террористическую идеологию среди жителей столичного региона. У них конфисковали запрещённые в РФ материалы пропаганды, средства связи и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

15 сентября в Красноярске были задержаны двое сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Они вербовали в свои ряды местных жителей, распространяя террористическую идеологию,

Ранее сообщалось, что увеличение террористической активности в России связано с неблагоприятной внешнеполитической и экономической ситуацией.