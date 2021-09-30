Сотрудник ФСБ назвал причины роста террористической активности в России

Рост террористической активности в России во многом связан с падением реальных доходов россиян, а также с политическим конфликтом РФ с США, Украиной и некоторыми европейскими государствами. Об этом сообщил президент союза «Офицеры группы «Альфа», полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с «Радио 1».

У нас достаточно много конфликтов, много спорных вопросов с различными государствами, включая Украину и Америку и некоторые европейские страны. И в то же время в самой России не самая лучшая экономическая ситуация, реальные доходы населения падают. Всё это влечёт за собой увеличение террористической активности, — резюмировал Филатов.

По его мнению, со снижением доходов населения растёт количество потенциальных преступников, готовых взять на себя исполнение теракта за определённую сумму денег. Филатов также добавил, что нередко теракты используются как способ политического воздействия на страну или же просто с целью навредить экономике и «дестабилизировать обстановку в стране».

Ранее стало известно о задержании сотрудниками ФСБ в Красноярске вербовщиков в члены террористической организации. Подозреваемые арестованы, по факту возбуждено уголовное дело.