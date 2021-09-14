Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске вербовщиков в ряды террористов

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Двух сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), вербующих местных жителей в свои ряды, выявили и задержали сотрудники ФСБ в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.

По сообщению ведомства, двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для работ по распространению террористической идеологии.

Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности, — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Омске членов радикальной группировки, которые пропагандировали терроризм. Они планировали вступить в международную группировку и оправдывали терроризм.