Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске вербовщиков в ряды террористов

Двух сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), вербующих местных жителей в свои ряды, выявили и задержали сотрудники ФСБ в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
По сообщению ведомства, двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона
Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности, — говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Омске членов радикальной группировки, которые пропагандировали терроризм. Они планировали вступить в международную группировку и оправдывали терроризм.