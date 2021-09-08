Спецслужбы задержали террористов в Омске

Сотрудники УФСБ России задержали в Омске членов радикальной группировки, которые пропагандировали терроризм. Они планировали вступить в международную группировку и оправдывали терроризм. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Граждане одной из стран Центрально-Азиатского региона в составе законспирированной радикальной террористической ячейки осуществляли противоправную деятельность по публичному оправданию и пропаганде терроризма среди своего окружения, а также их склонению к выезду в страны с повышенной террористической опасностью, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что задержанные собирались вступить в одну из международных террористических группировок. В какой именно стране — не сообщается.

Против трёх активных членов организации возбуждены уголовные дела, других участников выдворят из России.

Ранее сообщалось, что Украина намерена просить ООН о признании террористами ФСБ РФ и ГУ Генерального штаба ВС России. Инициативу выдвинули депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» и группы «За будущее».