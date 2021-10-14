Силовики задержали чиновника Минимущества Нижегородской области

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Игоря Чебанова. Его подозревают в попытке незаконного получения прав на земельный участок стоимостью 17 млн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника телеканала, чиновника задержали на рабочем месте. По версии следствия, Чебанов пытался использовать для этой цели связанную с ним коммерческую организацию.

Как уточнил источник, данные действия могли стать причиной недополучения регионом инвестиций в размере более 146 млн рублей. Кроме того, сотрудники регионального УФСБ предотвратили ещё одно преступление Чебанова, которое могло нанести области урон в 97 млн рублей, заявил источник. Правоохранители решают вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

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