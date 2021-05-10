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Как в зоне боевых действий: фото с места стрельбы в Казани

14:13, 11 мая 2021
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Силовики в масках и с оружием в руках бегут по улице российского города, чтобы обезвредить стрелка, устроившего бойню в школе. События первого рабочего дня в мае омрачило страшное известие. Дети в обычной мирной школе попали под удар непонятно чем руководствующегося вооружённого человека.

В настоящий момент казанский стрелок находится в руках силовиков. Ведутся следственные мероприятия. Подробности читайте на сайте News.ru.

Максим Богодвид/РИА Новости

Максим Богодвид/РИА Новости

Максим Богодвид/РИА Новости

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

Максим Богодвид/РИА Новости

Егор Алеев/ТАСС

Максим Богодвид/РИА Новости

Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре)

Максим Богодвид/РИА Новости

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