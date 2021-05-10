Как в зоне боевых действий: фото с места стрельбы в Казани

Силовики в масках и с оружием в руках бегут по улице российского города, чтобы обезвредить стрелка, устроившего бойню в школе. События первого рабочего дня в мае омрачило страшное известие. Дети в обычной мирной школе попали под удар непонятно чем руководствующегося вооружённого человека.
В настоящий момент казанский стрелок находится в руках силовиков. Ведутся следственные мероприятия. Подробности читайте на сайте News.ru.
Максим Богодвид/РИА Новости
Максим Богодвид/РИА Новости
Максим Богодвид/РИА Новости
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Максим Богодвид/РИА Новости
Егор Алеев/ТАСС
Максим Богодвид/РИА Новости
Максим Богодвид/РИА Новости
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре)
Максим Богодвид/РИА Новости