Филиппинка пыталась вывезти из России 9,5 тонны вещей под видом личных

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Жительница Филиппин пыталась вывезти из России четыре тонны одежды, 300 единиц бытовой техники и остальные товары общим весом 9,5 тонны, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Женщина подала пять пассажирских таможенных деклараций на товары, которые направлялись в адрес пяти получателей без выезда отправителей, она указала все вещами для личного пользования. При этом товары весом чуть меньше тонны оказались незадекларированными.

Сотрудники поста провели таможенный досмотр товарной партии и установили, что помимо заявленных в описи в коробках находятся товары, сведения о которых в декларациях отсутствовали. Общий вес незадекларированных товаров составил 850 кг. <...> Количество отдельных категорий товаров свидетельствует о вывозе из России в коммерческих целях, — отмечается в тексте релиза.

Под видом вещей для личного пользования женщина пыталась вывезти за пределы России одежду, 50 бутылок алкогольных напитков, в том числе элитных и дорогостоящих, 1500 банок кофе, 1000 упаковок чая, 2500 шоколадных батончиков, 4000 пачек макарон и круп различных видов, 300 единиц бытовой техники,. Среди них газовая плита, варочная панель, мультиварка, фритюрница, кофеварка, вентилятор, микрофоны, наушники, синтезатор, проектор, телевизор и другие.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга, у которого на финской границе изъяли €1390, смог вернуть свои деньги при повторном заезде, однако ему пришлось потратить эти деньги в Финляндии. Петербуржец сообщил, что деньги были изъяты до этого, при возвращении из страны в Россию. Тогда таможенники пообещали их вернуть при следующем посещении, что и было сделано.