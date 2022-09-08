Россиянину удалось вернуть все изъятые на финской границе евро

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга, у которого на финской границе изъяли €1 390, смог вернуть свои деньги при повторном заезде, сообщает «Фонтанка». Однако ему пришлось потратить эти деньги в Финляндии.

Ровно 1 390 евро, как и было изъято. Затем (начальник поста - NEWS.ru) попросил меня подписать бумагу, о том, что я получил изъятое и поставил на моем документе штамп таможни вместе с подписью и надписью «Возвращено», — сообщил россиянин.

Петербуржец сообщил, что деньги были изъяты ранее, при возвращении из Финляндии. Тогда таможенники пообещали их вернуть при следующем посещении, что и было сделано.

Предвосхищая вопрос о том, что же я сделал с возвращенной суммой, отвечу дипломатично: что-то потратил в магазине, а на обратном пути никто вопросов про валюту не задавал, — заявил россиянин.

Ранее сообщалось отом, что финские таможенники изымают евро у россиян. Это связано с том, что Евросоюз 2 марта ввел запрет на продажу и поставку в РФ банкнот евро. Он распространяется на всех физических и юридических лиц, организации и органы власти, в том числе, на российское правительство и Центробанк. Максимального срока хранения денег на таможне нет, как и нижнего порога для изъятия, все происходит на усмотрение таможенников.