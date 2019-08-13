https://static.news.ru/photo/aff7c34c-be3f-11e9-b331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Kuznetsov/Russian Look

Селевой выброс произошёл на реке Каргалинка выше Алма-Аты в Казахстане.

Прошёл селевой выброс в небольшом объёме в Наурызбайском районе. Дана команда службам энергетики отключить свет, газ. Предупреждаем, выводим население, — цитирует представителя Департамента Казахстана по чрезвычайным ситуациям РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, жители Северодвинска предположили, что власти намерены продолжить испытания оружия в регионе. Это следует из информации о планируемой эвакуации населения посёлка Нёнокса. По данным нёнокшан, пассажирский поезд 14 августа увезёт их из населённого пункта на безопасное расстояние. Находиться в селе запрещено с 5 до 7 часов утра.