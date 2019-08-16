https://static.news.ru/photo/8dd97cb6-c163-11e9-bf10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Chuanhao/Xinhua

Около 70 человек эвакуированы в пункты временного размещения в результате тайфуна «Кроса», обрушившегося на Приморский край.

Подтоплены примерно 530 придомовых территорий, наиболее сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе, где спасателям пришлось эвакуировать население, сообщает администрация края.

В Лесозаводском городском округе в пионерлагере развёрнут ПВР на сто мест, сейчас там находится женщина с тремя детьми, в Дальнереченске открыли пять ПВР и местный фермер приютил у себя 40 человек, в ПВР Октябрьского района нашли приют 58 человек и пять — в Уссурийске.

Как писал News.ru ранее, мощные ливни, вызванные тайфуном «Кроса», привели к размытию 17 участков автодорог в Приморье. Проезда нет в сёла Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, а также в село Грушевое в Дальнереченском районе.