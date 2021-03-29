Ещё один человек погиб после взрыва в Татарстане

https://static.news.ru/photo/ca71839e-912d-11eb-a7cb-96000091f725_660.jpg Фото: 16.mchs.gov.ru

Число жертв взрыва и последующего обрушения квартир в городе Зеленодольске, что находится на территории Татарстана, увеличилось до двух. Одна из женщин, которая пострадала в результате ЧП, скончалась в медицинском учреждении. О смерти местной жительницы во вторник, 30 марта, сообщили представители Министерства здравоохранения Татарстана.

Взрыв произошёл накануне вечером в многоэтажном жилом доме. В результате обрушились семь квартир на двух этажах. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее была обнародована информация о шести пострадавших и одном погибшем человеке в Зеленодольске. Позднее выяснилось, что число жертв ЧП выросло до двух. В больнице умерла женщина, которая была доставлена в клинику после взрыва, передаёт телеканал «360» со ссылкой на сообщение регионального Минздрава.

Как писал NEWS.ru, после взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске введён режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.