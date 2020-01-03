https://static.news.ru/photo/924fa258-2ed6-11ea-8384-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники и посетители контактного зоопарка в Екатеринбурге пострадали от нападения енота. Среди покусанных животным оказалась восьмилетняя девочка.

Старшая сестра пострадавшего ребёнка Вероника поделилась подробностями истории с региональным порталом E1. Контактный зоопарк был разделён на части, в одной из которых находились взрослые особи, в другой — молодые еноты. Заплатив положенную сумму, семья из четырёх человек сначала побывала в комнате с животными постарше, где всё прошло спокойно — детям удалось покормить и погладить енотов. Сотрудники заведения предложили гостям посмотреть на «малышей» за небольшую доплату, и те согласились.

Мы зашли в комнату, енотов было штуки четыре, может, пять — не успела понять. Мы сели на маленькие стульчики в кружочек, и тут всё и началось. Самец подошёл к моей сестре и вцепился ей в ногу зубами, — рассказала Вероника.

Сотрудница зоопарка попыталась оттащить агрессивное животное, но в итоге сама стала объектом нападения и помощь понадобилась уже ей. Как уверяет старшая сестра пострадавшего ребёнка, пытаясь помочь своей коллеге, персонал забыл о гостях.

Контактный зоопарк согласился вернуть семье деньги, но только те, что были отданы за посещение комнаты с молодыми енотами. Представители учреждения утверждают, что оплаченные остальными средствами услуги были оказаны качественно. Семья пострадавшего ребёнка намерена обратиться в прокуратуру. У девочки опухла нога, следы укусов до сих пор отчётливо видны.

В ноябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, сбежавшего от хозяина домашнего енота поймали на алкогольном складе в городе Зея Амурской области.