Сотрудники и посетители контактного зоопарка в Екатеринбурге пострадали от нападения енота. Среди покусанных животным оказалась восьмилетняя девочка.
Старшая сестра пострадавшего ребёнка Вероника
Мы зашли в комнату, енотов было штуки четыре, может, пять — не успела понять. Мы сели на маленькие стульчики в кружочек, и тут всё и началось. Самец подошёл к моей сестре и вцепился ей в ногу зубами, — рассказала Вероника.
Сотрудница зоопарка попыталась оттащить агрессивное животное, но в итоге сама стала объектом нападения и помощь понадобилась уже ей. Как уверяет старшая сестра пострадавшего ребёнка, пытаясь помочь своей коллеге, персонал забыл о гостях.
Контактный зоопарк согласился вернуть семье деньги, но только те, что были отданы за посещение комнаты с молодыми енотами. Представители учреждения утверждают, что оплаченные остальными средствами услуги были оказаны качественно. Семья пострадавшего ребёнка намерена обратиться в прокуратуру. У девочки опухла нога, следы укусов до сих пор отчётливо видны.
В ноябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, сбежавшего от хозяина домашнего енота поймали на алкогольном складе в городе Зея Амурской области.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен