https://static.news.ru/photo/4ad2f5e0-606a-11ea-a4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Кузнецов/vk.com

Склад готовой продукции шоколадной фабрики SOBRANIE, находящийся в селе Варегово Ярославской области, полностью сгорел.

Инцидент произошёл рано утром. Огонь быстро распространился, и через некоторое время горело уже более 1000 кв. м. Пожарным удалось локализовать пламя только через четыре часа. Всего выгорело около 2000 кв. м. Ущерб от ЧП пока не оценили. Никто из сотрудников фабрики не пострадал, передаёт «MK».

Ранее NEWS.ru писал, что пожар произошёл в Одинцовском районе Подмосковья. Загорелась трёхэтажная гостиница «Усадьба Ромашково» на улице Советской в одноимённом селе. Огнём охвачены 400 кв. м. На место отправлены крупные силы пожарных, в том числе из Москвы.