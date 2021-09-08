Экстренные службы заявили о поисках ребёнка под завалами в Ногинске

Под завалами на месте взрыва газа в доме в Ногинске может находиться ребёнок. О его поисках ТАСС заявил источник в экстренных службах. В настоящий момент ребёнка ищут специалисты.

Спасатели ведут его поиски, — сказал собеседник агентства, не уточняя никаких подробностей.

В результате взрыва и обвала здания погибли два человека, пострадали девять — в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.

Основной версией взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске является утечка бытового газа, сказал журналистам вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

ЧП произошло в доме № 9а по улице 28 Июня 1906 года. Примечательно, что последняя плановая проверка газового оборудования в этом доме проводилась в конце мая. Нарушений выявлено не было. В то же время жительница дома рассказала, что обращалась в газовую службу 8 августа. Она жаловалась на запах газа в подъезде и непонятный шум.

В результате происшествия до 30 квартир жилого дома разрушены, число пострадавших продолжает расти. Власти по традиции называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси». NEWS.ru ранее собрал всё, что известно о ЧП.

Ранее сообщалось, что при ЧП в Ногинске погиб инструктор центра подготовки космонавтов.