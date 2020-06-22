Экс-министра из Дагестана приговорили к лишению свободы за взяточничество

https://static.news.ru/photo/c8115580-b496-11ea-ad62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лефортовский суд Москвы вынес приговор по делу о взяточничестве и растрате со стороны высокопоставленного дагестанского чиновника. Экс-министру образования и науки республики Шахабасу Шахову в качестве наказания назначили 4,5 года колонии.

По версии следствия, бывший чиновник подписал акт о приёмке средней образовательной школы в микрорайоне «Кемпинг» города Каспийска. На деле же образовательное учреждение на тот момент ещё не достроили. За свою «услугу», как следует из материалов дела, чиновник получил взятку в 1,5 млн рублей, также в его рабочем кабинете сделали роскошный ремонт. В результате произошла растрата 88 млн бюджетных рублей. Помимо лишения свободы, Шахову также назначен штраф в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства, сообщает ТАСС.

Шахов был арестован в начале февраля 2018 года по одному делу с бывшим главой правительства республики Абдусамадом Гамидовым и его заместителя Раюдина Юсуфова. Дело Гамидова впоследствии было выделено в отдельное производство.

У Гамидова во время обыска нашли и изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta и ПМ, а также два автомата Калашникова и боеприпасы. В марте суд арестовал более 15 объектов недвижимости экс-чиновника и его окружения: земельные участки, жилые дома и квартиры в Дагестане и других регионах Северного Кавказа. Имущество принадлежит отцу, брату, сестре, племянникам и бывшей жене Гамидова.

18 сентября Басманный суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Дагира Хасавова. Его задержали в Лефортовском суде, куда юрист пришёл защищать Юсуфова. Следствие считает, что адвокат, действуя в составе организованной группы, принуждал потерпевшего к даче ложных показаний путём шантажа. Свою вину Хасавов признавать отказался, писал NEWS.ru.