https://static.news.ru/photo/c377c670-32c9-11ea-a1c4-fa163e074e61_660.jpg Денис Никандров Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

В первый рабочий день после новогодних праздников Мосгорсуд вернулся к рассмотрению уголовного дела о взятках бывших офицеров Следственного комитета и начал с допроса экс-генерала Дениса Никандрова, который заключил сделку со следствием и уже отсидел полученный срок.

На скамье подсудимых бывшие офицеры Следственного комитета России — экс-начальник столичного главка СК генерал Александр Дрыманов, бывший руководитель Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и экс-глава следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко. Все они обвиняются в получении 1 миллиона долларов взятки за освобождение из СИЗО криминального авторитета и друга Шакро Молодого — Андрея Кочуйкова (Итальянца — прим.).

Дрыманову в отличии от остальных вменяется ещё один эпизод взятки — получение от Никандрова банковской карточки с 9850 евро на счету за покровительство. Допрос Никандрова в Мосгорсуде проходил в закрытом режиме из-за секретности материалов дела.

На вопрос журналиста о том, что сподвигло экс-генерала на порицаемый в обществе поступок, а именно дать показания на начальника, Никандров заявил о «подставе» со стороны руководства и коллег.

Это меня изначально подставили, а потом сдали Дрыманов и Крамаренко, купив оговором себе 2 года свободы... Я больше года находился в «Лефортово» и не давал никаких показаний. Спустя год я узнал, что это Дрыманов и Крамаренко дают показания на меня, которые не соответствуют действительности, скрывают важные доказательства, с целью переложить всю вину не меня. Только на их показаниях я находился столько время в СИЗО, — объяснил Никандров, уверяя, что спустя время следствие само разобралось в ситуации и без его показаний.

Никандров утверждает, что своими показаниями лишь подкрепил доказательства ФСБ в виде биллингов и прослушивание разговоров.

Я лишь дал пояснения. И для понимания — я уже пятый, кто стал взаимодействовать со следствием в этой ситуации. До меня показания дали Ламонов, Богородицкий, Суржиков, Шейхаметов, — сказал Никандров журналисту.

Корреспондент NEWS.ru уточнил, что допрос Никандрова начался в 12:00 по московскому времени и продолжается до сих пор после нескольких перерывов.

Отметим, что бывший заместитель Максименко Александр Ламонов тоже пошёл на сделку со следствием и пока продолжает отбывать наказание, его Мосгорсуд допросил ранее, перед новогодними праздниками.

Бизнесмен Олег Шейхаметов, который дружил с Итальянцем и участвовал в передаче денег, а также претендент на должность в управлении Максименко Денис Богородицкий были освобождены от ответственности. Экс-сотрудник МВД Евгений Суржиков, который устроился работать охранником к Итальянцу, был осуждён за вымогательство.