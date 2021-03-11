Екатеринбуржец пожаловался на незаконное задержание и избиение полицейскими

https://static.news.ru/photo/58e69ecc-82fe-11eb-bc12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга рассказал о том, как он был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. По словам мужчины, полицейские вели себя издевательски и применяли силу.

По его словам, он был задержан возле квартиры с предложением «поехать и пообщаться». А когда он хотел сделать телефонный звонок, ему не позволили.

Когда я попытался достать телефон и позвонить, мою руку тут же схватили, завели за спину и надели наручники. Затем упихали в белую «Ладу-Гранта», — приводит слова мужчины Regnum.

Задержанному объяснили, что его интернет-провайдер сообщил о посещении пользователем подозрительных сайтов, из чего можно было предположить, что он мог быть причастен к обороту запрещённых веществ. При этом совершить звонок ему так и не дали — мужчина утверждает, что в ответ на каждую просьбу дать ему телефон он вместо этого получал «леща или удар под дых».

Сотрудники полиции произвели осмотр личных вещей задержанного, а также угрозами вынудили его подписать согласие на обследование квартиры в присутствии понятых. Он сообщил также, что полицейские склоняли ему сознаться, чтобы облегчить жизнь всем. Мужчине также угрожали подкинуть наркотики, если он не признает вину. В итоге ни в его вещах, ни в его квартире запрещённых веществ найдено не было.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтверждают факт осмотра квартиры, однако отрицают применение насилия в отношении задержанного. Пресс-секретарь управления полковник Валерий Горелых заявил, что молодой человек лично дал согласие на осмотр жилища.

Упрёки в превышении должностных полномочий, а также в том, что они грубо себя вели, не соответствуют действительности. Это не более чем эмоциональные высказывания, — подчеркнул Горелых.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за нарушителем ПДД и смогли остановить его, только прострелив шины. За рулём автомобиля сидел 19-летний местный житель по имени Денис.

По его словам, погоня началась, когда он возвращался в Екатеринбург из Берёзовска, куда ездил к своей девушке. Ему удавалось избегать дорог, которые перекрывали сотрудники ГИБДД, уворачиваться от шипов, и пока за ним гнались только три-четыре машины ГИБДД, он ещё «пытался найти, где можно смотаться». Потеряв надежду скрыться от преследования, молодой человек «просто докатывал бензин».