Екатеринбургский стрелок при задержании открыл огонь по правоохранителям

https://static.news.ru/photo/a48196dc-8721-11e9-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мужчина, устроивший стрельбу по людям в Екатеринбурге, во время задержания открыл огонь по правоохранителям. Об этом сообщил представитель СУ СК по Свердловской области.

Были произведены выстрелы. Их количество будет установлено в ходе расследования, — цитирует представителя регионального ведомства РИА Новости.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получила девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.