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Екатеринбургский стрелок при задержании открыл огонь по правоохранителям

21:54, 30 мая 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мужчина, устроивший стрельбу по людям в Екатеринбурге, во время задержания открыл огонь по правоохранителям. Об этом сообщил представитель СУ СК по Свердловской области.

Были произведены выстрелы. Их количество будет установлено в ходе расследования, — цитирует представителя регионального ведомства РИА Новости.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получила девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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