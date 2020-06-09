Ефремов ответил утвердительно на вопрос о признании вины в ДТП

Заслуженный артист Михаил Ефремов дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он себя виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Ефремов кивнул головой и сказал: «да».
Меру пресечения актёру избирают в Таганском суде в Москве.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
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