Ефремов ответил утвердительно на вопрос о признании вины в ДТП

https://static.news.ru/photo/8b8004d4-aa7f-11ea-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Заслуженный артист Михаил Ефремов дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он себя виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Ефремов кивнул головой и сказал: «да».

Меру пресечения актёру избирают в Таганском суде в Москве.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.