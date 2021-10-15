Двое россиян утонули во время шторма в Гагре

В МЧС Абхазии установили личности двух человек, которые накануне утонули в Гагре во время сильного шторма. Ими оказались два туриста из России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, туристы отправились купаться во время семибалльного шторма.

Установлены личности двух человек, утонувших накануне в акватории города Гагра. Ими оказались жители Липецка, — говорится в сообщении.

Тела погибших доставили в морг местной районной больницы. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее гражданин России Данила Гагарин погиб в Испании, безуспешно пытаясь спасти подругу, которая упала в море. Трагедия произошла недалеко от города Торревьеха. Россиянка сообщила спасателям, что вместе с мужем и подругой находилась на скале над морем. Подруга пары упала в море и начала тонуть. Мужчина бросился в воду.