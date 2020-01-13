https://static.news.ru/photo/d06a75ea-35f7-11ea-aa29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Пятигорска проводит проверку по факту избиения учителя истории двумя неизвестными молодыми людьми.

Об инциденте сообщили местные СМИ, а видео, на котором зафиксировано нападение, было опубликовано в Интернете. На кадрах видно, что мужчины догнали убегавшего от них учителя и принялись избивать его, когда он упал на землю.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают участников конфликта, причины его возникновения и другие обстоятельства произошедшего, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии вынесли смертный приговор двум братьям, убившим свою бывшую учительницу. Молодые люди нанесли женщине более 100 ножевых ранений, а затем подожгли её дом.