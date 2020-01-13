Полиция Пятигорска проводит проверку по факту избиения учителя истории двумя неизвестными молодыми людьми.
Об инциденте сообщили местные СМИ, а видео, на котором зафиксировано нападение, было опубликовано в Интернете. На кадрах видно, что мужчины догнали убегавшего от них учителя и принялись избивать его, когда он упал на землю.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают участников конфликта, причины его возникновения и другие обстоятельства произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии вынесли смертный приговор двум братьям, убившим свою бывшую учительницу. Молодые люди нанесли женщине более 100 ножевых ранений, а затем подожгли её дом.
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