К исключительной мере наказания приговорил Могилёвский областной суд двоих молодых людей за убийство своей учительницы, которая жила по соседству. Братьев Костевых ждёт смертная казнь. Об этом сообщили в белорусском правозащитном центре «Весна».
Судья вынес смертные приговоры в отношении двух братьев — Костева Ильи и Костева Станислава. Их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила рядом с ними, и поджоге её дома, — сказали правозащитники.
Исключительную меру наказания просило для обвиняемых гособвинение. В последнем слове братья просили не приговаривать их к смертной казни,
Тело учительницы было найдено в апреле 2019 года в сгоревшем доме в Черикове в Могилёвской области. На нём было обнаружено более 100 ножевых ранений. По подозрению в убийстве были задержаны два ранее судимых брата в возрасте 19 и 21 года. Позже они признались в содеянном.
Как писал NEWS.ru, ранее суд Судана приговорил к смертной казни через повешение 27 сотрудников службы национальной безопасности за убийство учителя.
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