Двое хулиганов в Петербурге напали на прохожего с ножом за замечание

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Двое молодых людей, пристававших к прохожим на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, ранили ножом сделавшего им замечание 18-летнего юношу.

Двое уроженцев Дагестана ранили прохожего за сделанное замечание. Инцидент произошел в ночь на 17 августа около 03:30 на Дворцовой набережной, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, вели себя шумно, громко нецензурно бранились и приставали к людям. Один из прохожих длил им замечание, после чего они напали на юношу, несколько раз ударили его и нанесли колотую рану в ногу. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили нападавших в отделение. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал NEWS.ru ранее, известный российский телеведущий MTV и «Муз-ТВ» Archie (Артур Цветков) подрался с работником фастфуда в Москве. По словам сотрудника заведения, инцидент произошёл 11 августа. Цветков начал грубить персоналу из-за просьбы надеть защитную маску, а затем напал на одного из работников.