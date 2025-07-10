В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии

В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии Замминистра Муравейко: Минск не собирается нападать на страны Балтии

Ни Минск, ни Москва не собираются нападать на кого-либо, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня». Он добавил, что это касается, в частности, стран Балтии.

Они [страны Балтии] стремятся, чтобы их кто-то защищал от мнимой угрозы, которую они сами для себя формируют. Ведь это лежит на поверхности — ни Республика Беларусь, ни Российская Федерация не собираются нападать, — сказал Муравейко.

Он отметил, что складывается ощущение, будто «прибалтийские страны приглашают военных НАТО» на свою территорию для защиты от собственного населения. По его мнению, в результате проводимой в этих странах политики люди беднеют и уезжают вглубь Европы.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия не участвует в конфликте с Украиной и не планирует вступать в конфронтацию. В общении с курсантом военной академии он назвал украинцев «нашими людьми».

Также Лукашенко заявил, что западные страны намерены уничтожить свои долги и проблемы в «мировом пожаре». По словам главы государства, оппоненты также готовы «сжечь» миллионы жителей планеты.