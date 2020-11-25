Две пенсионерки провалились в подвал многоэтажки из своей квартиры

https://static.news.ru/photo/b6ec6140-2f35-11eb-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две 70-летние пожилые женщины Татьяна и Нина, проживающее в квартире на первом этаже аварийного дома на улице Суворова в Ростове-на-Дону, провалились в подвал.

Врачи диагностировали у пожилых женщин закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение, одна из пенсионерок получила закрытую травму голеностопа.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Кировскому району города Ростова-на-Дону организовано проведение доследственной проверки, — цитирует RNS пресс-службу регионального главка СК РФ.

Трёхэтажный дом, в котором произошёл инцидент, был построен в XIX веке. Ему около 120 лет. Строение было признано аварийным в прошлом году, но процесс расселения людей ещё не завершён.

Как писал NEWS.ru, очевидцы засняли обрушение трёхэтажного дома в Нью-Йорке. От здания остались одни щепки. Последние 36 лет в строении находился элитный тренажёрный зал. По счастливой случайности в момент ЧП в нём не было людей.