Очевидцы сняли обрушение огромного дома в Нью-Йорке

Происшествие многие очевидцы успели снять на камеру и разместить в соцсетях. Известно об одном пострадавшем, который с незначительными ранениями был отправлен в пресвитерианскую больницу, сообщает New York Post.

В здании в последние 36 лет находился элитный тренажёрный зал, который был пуст в момент обрушения. Он занимал все три этажа дома и пустовал из-за коронавируса. Самое тяжёлое спортивное оборудование находилось на первом этаже здания.