Очевидцы сняли обрушение огромного дома в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/5da82f60-bc08-11ea-ad34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Огромное здание в районе Кэролл Гарденс в Бруклине в Нью-Йорке рухнуло на глазах у множества очевидцев в США. От трёхэтажного дома остались одни щепки.

Происшествие многие очевидцы успели снять на камеру и разместить в соцсетях. Известно об одном пострадавшем, который с незначительными ранениями был отправлен в пресвитерианскую больницу, сообщает New York Post.

В здании в последние 36 лет находился элитный тренажёрный зал, который был пуст в момент обрушения. Он занимал все три этажа дома и пустовал из-за коронавируса. Самое тяжёлое спортивное оборудование находилось на первом этаже здания.

"I just went out of my building to go to the car and saw the building collapse and a big storm of dust rise in its place," a witness said of the Body Elite Gym building collapse in Carroll Gardens today https://t.co/vaDLcbI4JE pic.twitter.com/DrOPW147rc — Gothamist (@Gothamist) July 1, 2020

Свидетели утверждают, что перед тем, как здание сложилось как карточный домик, был взрыв. Сейчас эти сведения изучают следователи, проверяя версию о взрыве бытового газа.

Just happened.

Building collapse in my hood. Court/Union in Carroll Gardens, Bk. pic.twitter.com/eovxp30UyI — Ebooghie (@elmablint) July 1, 2020

Одна из свидетельниц рассказывает, что сначала услышала страшный грохот, словно «содрогнулась земля», потом закричали люди, пыль и дым были повсюду. В момент обрушения в здании был приостановлен капитальный ремонт, со стороны одной из стен были возведены строительные леса. Приказ о приостановке работ был выдан ещё 10 июня в связи с нарушениями строительных норм при сносе каменной кладки.

Breaking: A multi-story building has collapsed in the Carroll Gardens area of Brooklyn, New York. It is unclear if there are any injuries. pic.twitter.com/WKPErefu7D — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 1, 2020

Владелец тренажёрного зала рассказала, что ремонт затеял владелец здания, который хотел его оштукатурить и покрасить. Теперь нет надежды на восстановление дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в городе Атаки в Молдавии частично обрушился дом, жильцы эвакуированы. Здание рухнуло с первого по девятый этаж, 46 человек, включая семерых детей, эвакуированы и будут расселены во временное жильё, жертв нет.