https://static.news.ru/photo/ac210db6-2d37-11ea-a268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько человек, в том числе ребёнок, получили травмы в результате ДТП с участием двух микроавтобусов в Московской области. Авария произошла в Красногорске на Путилковском шоссе.

Информация о количестве пострадавших разнится. По данным АГН «Москва», которое ссылается на региональный главк МВД, речь идёт о шестерых людях. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает о семерых.

По предварительным данным, речь идёт о маршрутных такси. Водители не справились с управлением, произошло лобовое столкновение.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в городе Братске Иркутской области, как писал NEWS.ru, в ДТП с участием трёх автомобилей пострадали пять человек.