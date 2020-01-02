Несколько человек, в том числе ребёнок, получили травмы в результате ДТП с участием двух микроавтобусов в Московской области. Авария произошла в Красногорске на Путилковском шоссе.
Информация о количестве пострадавших разнится. По данным АГН «Москва», которое
По предварительным данным, речь идёт о маршрутных такси. Водители не справились с управлением, произошло лобовое столкновение.
На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в городе Братске Иркутской области, как писал NEWS.ru, в ДТП с участием трёх автомобилей пострадали пять человек.
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