Геологическая служба США сообщает, что землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 произошли поблизости от атомной электростанции «Бушер».
Один из подземных толчков зафиксирован в 10 километрах к юго-востоку от Боразджана, его очаг залёг на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 17 километрах от того же города,
Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 20 км в акватории Индийского океана у берегов Индонезии. О жертвах, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.
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