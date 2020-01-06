https://static.news.ru/photo/7b3d61be-31d2-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabering Manurung /ZUMAPRESS/ Global Look Press

Геологическая служба США сообщает, что землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 произошли поблизости от атомной электростанции «Бушер».

Один из подземных толчков зафиксирован в 10 километрах к юго-востоку от Боразджана, его очаг залёг на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 17 километрах от того же города, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 20 км в акватории Индийского океана у берегов Индонезии. О жертвах, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.