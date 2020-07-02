Два пассажирских самолёта чуть не столкнулись в небе над Ростовом

https://static.news.ru/photo/6c4e1194-bc56-11ea-b879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнеры авиакомпаний S7 и Emirates Airlines едва не столкнулись в небе над Ростовом. Диспетчеры в последние минуты предотвратили авиакатастрофу, которая могла привести к многочисленным жертвам.

По данным РБК, инцидент произошёл вечером 10 июня. Опасное сближение самолётов заметили только тогда, когда между ними оставалось всего несколько километров. Со ссылкой на данные Системы предотвращения опасного сближения (СПОС) РЕН ТВ передаёт, что лайнеры были друг от друга на расстоянии около 7 км по горизонтали и 150 метров по вертикали. Это вдвое меньше допустимого минимального расстояния.

Между тем, по информации Пятого канала, пилоты S7 не сразу отреагировали на отдаваемые диспетчерами команды. Поначалу указания на английском языке были восприняты как фоновые переговоры. Это подтверждает расшифровка переговоров диспетчеров, которые настойчиво требуют прекратить сближение, снизиться и отвернуть лайнеры в сторону.



РЕН ТВ отмечает , что первым неладное заметил диспетчер смежного сектора, он и предупредил коллегу, используя при этом нецензурные выражения. Пилоты лайнера S7, летевшего из Ростова в Москву, получили указание снизить высоту, а лайнеру Emirates Airlines, следовавшему из Осло в Дубай, было сказано отвернуть вправо, оставаясь на прежней высоте. В результате самолёты смогли разойтись. Действия диспетчеров сейчас проверяет спецкомиссия.

Ранее NEWS.ru писал, что активисты поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили на Дальнем Востоке места крушений двух военных самолётов. Один из них разбился в 1943 году, другой — в 1972 году. Советский скоростной бомбардировщик СБ в годы Великой Отечественной войны столкнулся в небе с другим самолётом, который нашли раньше. Бомбардировщик обнаружили в болотистой местности около озера Болонь Хабаровского края. Его экипаж, состоявший из трёх человек, погиб. На месте поисковики нашли части парашютов и одежды лётчиков. Там же установили памятную табличку.