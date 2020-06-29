Места крушений двух советских самолётов нашли на Дальнем Востоке

Активисты поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили на Дальнем Востоке места крушений двух военных самолётов. Один из них разбился в 1943 году, другой — в 1972 году.
Советский скоростной бомбардировщик СБ в годы Великой Отечественной войны столкнулся в небе с другим самолётом, который нашли раньше. Бомбардировщик обнаружили в болотистой местности около озера Болонь Хабаровского края. Его экипаж, состоявший из трёх человек, погиб. На месте поисковики нашли части парашютов и одежды лётчиков. Там же установили памятную табличку. Поиски останков экипажа будут продолжены,
Фронтовой бомбардировщик Ил-28Р найден в Ольгинском районе Приморского края. Об этой авиакатастрофе известно лишь то, что она случилась в 1972 году. Информацию об экипаже и обстоятельствах крушения ещё предстоит выяснить.
«АвиаПоиск» в 2020 году планирует вести работы ещё на одиннадцати местах падения боевых самолётов. Поисковики определили нужные точки на картах Приморского и Хабаровского краёв, а также Еврейской автономии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Пыталовского района Псковской области члены поискового отряда «Поиск-97» с помощью местного лесника обнаружили массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. В могиле были обнаружены останки тел как минимум десяти захороненных вместе людей. Изначально члены отряда занимались поисками места погребения двух советских бойцов возле деревни Каменка.
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