Два мальчика погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Норильске

Тела двух мальчиков трёх и пяти лет были обнаружены с признаками отравления продуктами горения на месте пожара в квартире жилого дома в Норильске. Спасатели также эвакуировали 15-летнего подростка, который был доставлен в больницу. По данным следствия, в квартире проживала семья с тремя детьми. В момент возгорания родители были на работе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

В ходе ликвидации возгорания в квартире дома по улице Бауманская микрорайона Талнах города Норильска обнаружены тела двух мальчиков трёх и пяти лет с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур, — отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Следователи осматривают место ЧП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 января произошёл пожар в двухэтажном доме в посёлке Плесецк Архангельской области. При тушении возгорания в квартире на втором этаже были обнаружены тела 37-летней матери и её четверых детей в возрасте от трёх до 12 лет. Предварительная причина смерти семьи — отравление продуктами горения.

Ранее стало известно, что в селе Башкултаево Пермского края целая семья заживо сгорела в результате сильного пожара, вспыхнувшего в двухэтажном здании. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили тела трёх человек — мужчины, женщины и ребёнка.