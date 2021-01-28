Два человека за один день умерли в полицейских машинах в столичном регионе

https://static.news.ru/photo/1b168fec-617c-11eb-be80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, задержанный за пьяный дебош, скончался в автомобиле полиции в Ногинске Московской области. Он стал вторым человеком за день, умершим при таких обстоятельствах в столичном регионе.

27 января пенсионерка из Ногинска обратилась в полицию с жалобой на сожителя, который ломился к ней на участок. Прибывшие на место стражи порядка задержали дебошира. Им оказался 51-летний житель Республики Марий Эл, он был пьян. Его усадили в автомобиль, по пути в отделение мужчина скончался, сообщает «Московский Комсомолец». Причины смерти задержанного устанавливаются.

В этот же день другой мужчина умер в машине ДПС в Москве. Автоинспекторы остановили пенсионера за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов пожилой гражданин почувствовал себя плохо. Он попросил разрешения посидеть в полицейском автомобиле и через некоторое время умер прямо в машине.

Ранее в подмосковном Дмитрове, как писал NEWS.ru, нетрезвый гражданин, задержанный по подозрению в краже из магазина, попытался поломать машину правоохранителей, а когда ему это не удалось, напал на полицейского и откусил ему половину уха.