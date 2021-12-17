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Два человека пострадали при пожаре на «Северной верфи» в Петербурге

21:46, 17 декабря 2021
Два человека пострадали при пожаре на «Северной верфи» в Петербурге Завод «Северная верфь» Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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Два пожарных пострадали при пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, их отправили в больницу с ожогами в состоянии лёгкой и средней тяжести. Огонь вспыхнул вечером 17 декабря на строящемся корабле, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что загорелась верхняя палуба корвета «Проворный», который планировалось передать ВМФ России через год.

Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии лёгкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы, — сказал агентству представитель экстренных служб.

Возгорание произошло примерно в 19:00 на стапеле № 6 на площади 80 квадратных метров. Сейчас площадь возгорания достигла 800 квадратных метров, пожару присвоен четвёртый (из пяти) ранг сложности. На его тушении работают 89 специалистов и 22 единицы техники.

Ранее стало известно, что в результате возгорания в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске пострадали три человека. Серия хлопков произошла внутри вытяжного шкафа. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавшие госпитализированы с лёгкими повреждениями.

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