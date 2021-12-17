Два человека пострадали при пожаре на «Северной верфи» в Петербурге

Два пожарных пострадали при пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, их отправили в больницу с ожогами в состоянии лёгкой и средней тяжести. Огонь вспыхнул вечером 17 декабря на строящемся корабле, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что загорелась верхняя палуба корвета «Проворный», который планировалось передать ВМФ России через год.

Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии лёгкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы, — сказал агентству представитель экстренных служб.

Возгорание произошло примерно в 19:00 на стапеле № 6 на площади 80 квадратных метров. Сейчас площадь возгорания достигла 800 квадратных метров, пожару присвоен четвёртый (из пяти) ранг сложности. На его тушении работают 89 специалистов и 22 единицы техники.

Ранее стало известно, что в результате возгорания в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске пострадали три человека. Серия хлопков произошла внутри вытяжного шкафа. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавшие госпитализированы с лёгкими повреждениями.