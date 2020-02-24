https://static.news.ru/photo/f9824ae8-5703-11ea-8a1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека получили травмы в результате обрушения в строящемся доме в Ижевске. Они доставлены в больницу.

Инцидент произошёл днём 24 февраля. В разборе завалов задействованы более 20 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. На место происшествия выехали следователи СКР по Удмуртии, сообщает ТАСС.

По сведениям РЕН ТВ, в доме обвалились лестничные марши с 1-го по 11-й этаж. Телеканал уточняет , что ЧП имело место на стройплощадке жилого комплекса «Кислород» на Воткинском шоссе.

Ранее NEWS.ru писал об обрушении крыши демонтируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В результате погиб один человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, оно передано в центральный аппарат СКР.