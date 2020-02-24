Два человека получили травмы в результате обрушения в строящемся доме в Ижевске. Они доставлены в больницу.
Инцидент произошёл днём 24 февраля. В разборе завалов задействованы более 20 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. На место происшествия выехали следователи СКР по Удмуртии,
По сведениям РЕН ТВ, в доме обвалились лестничные марши с 1-го по 11-й этаж. Телеканал
Ранее NEWS.ru писал об обрушении крыши демонтируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В результате погиб один человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, оно передано в центральный аппарат СКР.
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