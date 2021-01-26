Два человека погибли при взрыве дома в пригороде под Баку

https://static.news.ru/photo/4a635536-5fd4-11eb-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: fhn.gov.az

Количество погибших при взрыве жилого дома в пригороде Баку выросло до двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Сотрудники МЧС извлекли ещё одно тело из-под завалов двухэтажного частного дома 27 в микрорайоне города Хыдарлан Абшеронского района. Учитывая, что никого под завалами не осталось, поисково-спасательная операция завершена, — говорится в сообщении.

В разрушенном доме находились ещё шесть человек. Они были извлечены наружу, им оказана помощь.

Как уточняет РИА Новости, вторым погибшим оказался ребёнок — дочь женщины, чьё тело было найдено ранее. О причинах случившегося пока не уточняется.

Взрыв произошёл вечером в понедельник, 25 января. По словам очевидцев, после взрыва в здании начался пожар, ударной волной выбило стёкла в соседних многоэтажных строениях.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами взрыва газовой трубы в Китае стали три человека. Инцидент произошёл в городе Далянь в северо-восточной китайской провинции Ляонин рядом с одним из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу.

Взрыв прогремел рано утром 25 января и привёл к повреждению и возгоранию ряда транспортных средств. Один из горевших автомобилей взорвался в то время, когда пожарные пытались потушить огонь.