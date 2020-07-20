Два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/26e6d14a-c9ad-11ea-ad35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встречное столкновение двух легковых машин произошло 19 июля 2020 года примерно в 11:20 мск на трассе в Можайском районе Московской области. Травмы получили три человека. О степени тяжести их состояния пока информации нет.

По предварительной информации сегодня около 11:20 на 16-м километре автодороги Руза — Воронцово — Тетерино в Можайском районе произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей марок BMW и «ВАЗ». В результате ДТП три человека пострадали, — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Мособласти.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Силовики выясняют детали инцидента.

Накануне в подмосковном Голицыно местный житель убил свою супругу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сбил и переехал женщину на автомобиле. После того как он обнаружил, что женщина ещё подаёт признаки жизни, злоумышленник переехал её повторно. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По данным РЕН ТВ, убийство было совершено на почве личной неприязни. Преступник уже ранее был судим. Подробности происшествия выясняются.

Как писал ранее NEWS.ru, пьяный житель Чувашии после ДТП хотел задавить полицейского. Авария произошла 24 сентября 2019 года возле деревни Юнга, виновник скрылся на автомобиле ВАЗ-2110, однако местонахождение нарушителя было установлено полицейским, который на служебной машине стал преследовать подозреваемого.