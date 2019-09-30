На северо-западе Москвы произошло ДТП, которое закончилось перестрелкой.
Инцидент произошёл на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев. В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил ранение. В городе объявлен план «Перехват».
Ранее News.ru сообщал, что 29 сентября авария произошла на 57-м километре Калужского шоссе в ТиНАО. В результате ДТП получили травмы три человека. На трассе столкнулись легковушки Volkswagen и Opel.