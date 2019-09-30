https://static.news.ru/photo/df4e5ed6-e3af-11e9-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На северо-западе Москвы произошло ДТП, которое закончилось перестрелкой.

Инцидент произошёл на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев. В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил ранение. В городе объявлен план «Перехват».

Ранее News.ru сообщал, что 29 сентября авария произошла на 57-м километре Калужского шоссе в ТиНАО. В результате ДТП получили травмы три человека. На трассе столкнулись легковушки Volkswagen и Opel.