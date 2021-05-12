Дочь убитой в Казани учительницы до последнего искала мать

https://static.news.ru/photo/dadd5308-b387-11eb-b39c-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

Дочь Венеры Айзатовой — учительницы, которая погибла от рук школьного стрелка в Казани, — рассказала, как до 16:00 вечера не могла найти свою мать, ни в числе раненых, ни в числе погибших. Об этом сообщил Пятый канал.

Гульнара узнала о том, что произошло в гимназии, из социальных сетей. Она попыталась дозвониться до матери, но трубку взял мужчина, который сказал, что просто собирает телефоны, разбросанные по школе.

Девушка тут же поехала к школе, чтобы найти маму. Ей понадобились часы, чтобы выяснить, где её мать.

Я поехала на место происшествия искать маму, очень долго искала. Сначала мне рассказали, что она детей вывела, что она где-то здесь находится, где-то рядом. Потом говорили, что в больницу её увезли, я туда поехала, но в списках никаких её данных не было, звонила в 112, искала. Нигде никаких данных не было, — цитирует её издание.

В итоге она связалась с женщинами, которые были на месте происшествия. Они помогли ей узнать, что Венера Айзатова погибла.

Выяснилось, что учительница услышала шум и вышла посмотреть, что произошло. Именно в этот момент мимо неё проходил стрелок, она получила огнестрельное ранение, от которого скончалась.

Получается, так она спасла детей. Хоть они смогли выбраться. Выжившие дети рассказали, как всё было, — рассказала Гульнара.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Погибших похоронили 12 мая.