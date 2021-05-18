Дочь Даны Борисовой порезала себя в туалете школы

Дочь Даны Борисовой попала в больницу из-за того, что сама себя порезала в школьном туалете. Это произошло после первого урока, вся её одежда была в крови, о чём сама ведущая рассказала в Instagram.
Дочь бывшей телеведущей «Армейского магазина»
Мне говорили, что это не суицидально, это самоповреждающее поведение. Сейчас это тренд у молодежи, смотрят аниме бесконечно, — пояснила в сторис проблему дочери Борисова.
Также девочка страдает от панических атак. Борисова во всём обвиняет отца своего ребёнка: она считает, что так дочка реагирует на разлад с папой. Сам отец Полины Максим Аксёнов прекратил общаться с ребёнком после ряда скандалов с бывшей пассией.
Сейчас девочка направлена в государственную клинику для подростков на лечение.
Как сообщалось ранее, российская телеведущая Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад, но имён не раскрыла, рассказала лишь детали произошедшего.