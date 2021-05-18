Дочь Даны Борисовой порезала себя в туалете школы

https://static.news.ru/photo/a577d7be-b847-11eb-8b17-96000091f725_660.jpg Дана Борисова с дочерью Полиной Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Даны Борисовой попала в больницу из-за того, что сама себя порезала в школьном туалете. Это произошло после первого урока, вся её одежда была в крови, о чём сама ведущая рассказала в Instagram.

Дочь бывшей телеведущей «Армейского магазина» страдает от болезни, которая называется селфхарм — склонность к самоповреждению. Последние полтора месяца Полина наблюдалась у психологов и психиатров.

Мне говорили, что это не суицидально, это самоповреждающее поведение. Сейчас это тренд у молодежи, смотрят аниме бесконечно, — пояснила в сторис проблему дочери Борисова.

Также девочка страдает от панических атак. Борисова во всём обвиняет отца своего ребёнка: она считает, что так дочка реагирует на разлад с папой. Сам отец Полины Максим Аксёнов прекратил общаться с ребёнком после ряда скандалов с бывшей пассией.

Сейчас девочка направлена в государственную клинику для подростков на лечение.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад, но имён не раскрыла, рассказала лишь детали произошедшего.