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Происшествия

Жертвами пожара в Смоленской области стали пятеро детей

09:56, 07 июля 2021
Фото: v_smolenske/vk.com
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Пятеро детей и один взрослый погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар вспыхнул в доме в городе Починок, в результате чего строение полностью сгорело. В нём находились восемь человек.

Собеседник агентства рассказал, что самому старшему из погибших детей было 12 лет, а младшему не исполнилось и года. Вместе с ними жертвой пожара стала 88-летняя бабушка. Источник добавил, что проживавшая в доме семья благополучная.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты областного управления СКР, а также прокурор Смоленской области.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области произошёл пожар в многоквартирном доме. В результате погибли 14-летний подросток и сотрудник одной из пожарно-спасательных частей.

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