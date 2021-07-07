Жертвами пожара в Смоленской области стали пятеро детей

Пятеро детей и один взрослый погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар вспыхнул в доме в городе Починок, в результате чего строение полностью сгорело. В нём находились восемь человек.

Собеседник агентства рассказал , что самому старшему из погибших детей было 12 лет, а младшему не исполнилось и года. Вместе с ними жертвой пожара стала 88-летняя бабушка. Источник добавил, что проживавшая в доме семья благополучная.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты областного управления СКР, а также прокурор Смоленской области.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области произошёл пожар в многоквартирном доме. В результате погибли 14-летний подросток и сотрудник одной из пожарно-спасательных частей.