https://static.news.ru/photo/913b05e0-5183-11ea-9c13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель калининградского Центрального рынка Сергей Званок, рядом с которым была расстреляна семейная пара на глазах у их 13-летнего сына, категорически отвергает версию о конкуренции.

Трагедия произошла на улице Профессора Баранова. 63-летний мужчина открыл огонь из охотничьего карабина по троим прохожим. По словам директора рынка, ими оказалась семья, которая уже очень давно и в соответствии с законом арендует там торговое место, где торгует овощами, передаёт РИА Новости.

От полученных ранений семейная пара погибла на месте. Женщина при этом была беременна. Их 13-летний сын не пострадал и его отпустили из больницы на амбулаторное лечение. Сейчас мальчик у бабушки, с ним работают психологи. Стрелок же попытался свести счёты с жизнью и скончался в реанимации.

Проведя своё разбирательство, мы полностью исключили версию о том, что это произошло из-за того, что они не поделили торговое место. Убитая семейная пара очень давно его арендует, все закреплено официальными договорами. Однозначно, это произошло по причине серьёзного личного конфликта, — пояснил Званок.

Он также полностью исключил версию убийства на межнациональной почве. Директор рынка пояснил, что человек, который стрелял в супругов, на рынке просто помогал своей жене, торгующей в качестве наёмного работника в ИП. Званок также сообщил, что 17 февраля состоится заседание Союза предпринимателей рынков, где будет обсуждаться помощь семье погибших. Следователи возбудили уголовное дело и провели проверки на месте трагедии и на Центральном рынке. По информации СУСК, убийство могло произойти из-за личных неприязненных отношений.

Как писал NEWS.ru, убитых знали как людей хороших и доброжелательных, а стрелявший в предсмертной записке написал только одну фразу: «Всё достало».