https://static.news.ru/photo/e1f0af5e-42a0-11ea-a35e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harvey Schwartz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель белорусского Могилёва обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне автомобиля Audi A6. Мужчина сообщил, что пропавшая машина была припаркована у дома.

Оперативники установили личность «угонщика», изучив запись с камеры видеонаблюдения. Им оказался девятилетний сын мужчины, который взял ключи от авто и уехал в школу, пока отца не было дома.

Преодолев без осложнений примерно полкилометра по оживлённой улице в час пик, юный водитель припарковался возле учебного заведения и отправился на уроки, — рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Ранее похожий случай произошёл в Нижнем Тагиле. Там третьеклассник решил поехать в школу на автомобиле родителей. Дома он был один, и взять ключи ему никто не помешал. Выезжая с парковки, он разбил родительскую Lada Priora, врезавшись в другую машину, писал NEWS.ru.