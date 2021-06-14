Девочки осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову в Приморье

Две девочки, подростки, задержаны по подозрению в осквернении памятника Герою России Олегу Пешкову в Арсеньеве Приморского края. О вандализме в полицию сообщила местная жительница, сообщает ТАСС.
Мемориал на Калининской улице
Девочек доставили в отделение полиции для разбирательства.
Олег Пешков погиб в ноябре 2015 года на службе в Сирии. Его СУ-24 был сбит у сирийско-турецкой границы. Экипаж катапультировался, штурман выжил, Пешкова расстреляли в воздухе. Пилоту посмертно присвоено звание Героя России.
Как сообщалось ранее, неизвестные вандалы осквернили памятник консулу России Александру Ростковскому в городе Битоле в Северной Македонии.