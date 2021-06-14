Девочки осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову в Приморье

https://static.news.ru/photo/e779bbe8-cd94-11eb-90fc-96000091f725_660.jpg Фото: ars.town

Две девочки, подростки, задержаны по подозрению в осквернении памятника Герою России Олегу Пешкову в Арсеньеве Приморского края. О вандализме в полицию сообщила местная жительница, сообщает ТАСС.

Мемориал на Калининской улице был в ужасном состоянии: цветы вырваны и раскиданы по территории сквера. По камерам видеонаблюдения полицейские установили двух девочек 14 и 15 лет. Как выяснилось, школьницы не только вырвали цветы возле мемориала, но и справили возле него нужду,

Девочек доставили в отделение полиции для разбирательства.

Олег Пешков погиб в ноябре 2015 года на службе в Сирии. Его СУ-24 был сбит у сирийско-турецкой границы. Экипаж катапультировался, штурман выжил, Пешкова расстреляли в воздухе. Пилоту посмертно присвоено звание Героя России.

Как сообщалось ранее, неизвестные вандалы осквернили памятник консулу России Александру Ростковскому в городе Битоле в Северной Македонии.