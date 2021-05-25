Памятник российскому консулу осквернили в Северной Македонии

https://static.news.ru/photo/ed837afe-bd3d-11eb-93c1-96000091f725_660.jpg Фото: Руски крст - Русский крест/facebook.com

Неизвестные вандалы осквернили памятник консулу России Александру Ростковскому в городе Битоле в Северной Македонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Независимый вестник».

Злоумышленники сломали у памятника «Русский крест» несколько гранитных плит. Они находились на земле, повреждена также лестница. Полиция не располагает информацией о злоумышленниках.

Памятник «Русский крест» представляет собой сооружение высотой девять метров. На его постаменте написано: «В честь и во славу российского императорского консула Его Превосходительства Александра Аркадьевича Ростковского (1860–1903) к 100-летию его гибели. 8 августа 2003 г. граждане Битолы».

Ранее президент России Владимир Путин призвал сотрудников российских дипмиссий постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов. Он подчеркнул, что дипломаты должны принципиально жёстко и последовательно действовать в этих вопросах, опираясь на международное право. Глава государства добавил, что воинские захоронения — это зрелая память о советских воинах-освободителях. Эту память «пытаются зверски стереть» — в некоторых странах мемориалы оскверняются или сносятся.