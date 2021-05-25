Памятник российскому консулу осквернили в Северной Македонии

Неизвестные вандалы осквернили памятник консулу России Александру Ростковскому в городе Битоле в Северной Македонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Независимый вестник».
Злоумышленники
Памятник «Русский крест» представляет собой сооружение высотой девять метров. На его постаменте написано: «В честь и во славу российского императорского консула Его Превосходительства Александра Аркадьевича Ростковского (1860–1903) к 100-летию его гибели. 8 августа 2003 г. граждане Битолы».
Ранее президент России Владимир Путин призвал сотрудников российских дипмиссий постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов. Он подчеркнул, что дипломаты должны принципиально жёстко и последовательно действовать в этих вопросах, опираясь на международное право. Глава государства добавил, что воинские захоронения — это зрелая память о советских воинах-освободителях. Эту память «пытаются зверски стереть» — в некоторых странах мемориалы оскверняются или сносятся.